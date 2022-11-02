В Новосибирске на Оби загорелась баржа, стоявшая у берега

У правого берега Новосибирска загорелось судно. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Вечером в среду, 2 ноября, у правого берега Новосибирска загорелось судно. Происходящее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Загорелась баржа, стоящая у берегов Новосибирска, — сообщает паблик Вконткте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что на судне в двух местах вспыхнуло пламя, и повалил серый дым.

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