В Новосибирске на Оби загорелась баржа, стоявшая у берега

У правого берега Новосибирска загорелось судно. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Вечером в среду, 2 ноября, у правого берега Новосибирска загорелось судно. Происходящее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.
— Загорелась баржа, стоящая у берегов Новосибирска, — сообщает паблик Вконткте «АСТ-54», где был опубликован ролик.
На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что на судне в двух местах вспыхнуло пламя, и повалил серый дым.
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