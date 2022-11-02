Новосибирские депутаты просят у мэрии и правительства 600 миллионов рублей на ремонт тротуаров

Депутаты просят выделять деньги на тротуары из областного и городского бюджетов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты Горсовета планируют привести в порядок тротуары в Новосибирске. На их состояние неоднократно жаловались местные жители. Председатель комиссии по городскому хозяйству Горсовета Игорь Кудин рассказал КП-Новосибирск, как эта проблема будет решаться.

− Мы вышли с инициативой о выделении дополнительных средств на ремонт тротуаров. В прошлом году дали целевые деньги. Но выделили их, к сожалению, только в августе. Необходимо было провести конкурсные процедуры – было много жалоб от горожан. Пока все это решалось, наступил октябрь и выпал снег, − отметил Игорь Кудин.

Поэтому депутаты Горсовета хотят, чтобы расходы на благоустройство тротуаров были заложены в бюджет 2023 года уже сейчас.

− Этот вопрос проговорили в Заксобрании и в правительстве НСО. Мы попросили, чтобы в следующем году выделили 100 миллионов рублей на тротуары – как из областного, так и из городского бюджета. Мы договорились, что это будет длиться на протяжении трех лет. В общей сложности получается 600 миллионов рублей только на тротуары, − сообщил КП-Новосибирск председатель комиссии по городскому хозяйству.

Игорь Кудин добавил, что это очень больная тема. По его словам, вопрос долгое время не сдвигался с мертвой точки.

− Сейчас началось какое-то движение, и очень важно это движение продолжить. Очень рассчитываем на то, что коллеги нас поддержат. За три года можно привести тротуары города в порядок, − заключил он.

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