Новосибирск закупит две праздничные елки за 1,9 миллиона рублей

На елки и звезды к ним потратят 1,9 миллиона рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирск планирует приобрести две праздничные елки и световые макушки к ним за 1,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступил «Городской центр наружной рекламы».
— Высота елей должна составлять не менее 12 метров, срок службы не менее 5 лет. Их ветки должны быть сделаны из высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного материала, — указано в документах.
Также елки и световые макушки должны быть совершенно новыми. Требования есть и к упаковке. Она должна быть заводской и защищать товар от механических, химических и климатических воздействий при транспортировке и дальнейшем хранении.
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