Новосибирск закупит две праздничные елки за 1,9 миллиона рублей

На елки и звезды к ним потратят 1,9 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирск планирует приобрести две праздничные елки и световые макушки к ним за 1,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступил «Городской центр наружной рекламы».

— Высота елей должна составлять не менее 12 метров, срок службы не менее 5 лет. Их ветки должны быть сделаны из высококачественного морозоустойчивого и пожаробезопасного материала, — указано в документах.

Также елки и световые макушки должны быть совершенно новыми. Требования есть и к упаковке. Она должна быть заводской и защищать товар от механических, химических и климатических воздействий при транспортировке и дальнейшем хранении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер