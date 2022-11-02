В Новосибирске водителя «Тойоты», по вине которого погибла пассажирка, отправили в колонию

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Тойоты», по вине которого в ДТП погиб человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Тойоты», по вине которого в ДТП погиб человек. Авария случилась 11 июня: легковушка врезалась в полуприцеп, в результате погибла 45-летняя пассажирка кроссовера.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина столкнулся со стоящим у края проезжей части полуприцепом. В результате его действий по неосторожности наступила смерть пассажира, — сообщили в Ленинском районном суде. — Свою вину мужчина признал полностью.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии поселения с лишением прав на 2, 6 года.

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