Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:54

В Новосибирске водителя «Тойоты», по вине которого погибла пассажирка, отправили в колонию

Он сел за руль пьяным и врезался в полуприцеп
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске вынесли приговор водителю «Тойоты», по вине которого в ДТП погиб человек.

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Тойоты», по вине которого в ДТП погиб человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Тойоты», по вине которого в ДТП погиб человек. Авария случилась 11 июня: легковушка врезалась в полуприцеп, в результате погибла 45-летняя пассажирка кроссовера.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина столкнулся со стоящим у края проезжей части полуприцепом. В результате его действий по неосторожности наступила смерть пассажира, — сообщили в Ленинском районном суде. — Свою вину мужчина признал полностью.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии поселения с лишением прав на 2, 6 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber