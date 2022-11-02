С молодежью Новосибирской области начнет работать всероссийское движение «Вдохновители»

Представители всероссийского движения «Вдохновители» начнут работать с молодежью Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители всероссийского движения «Вдохновители» начнут работать с молодежью Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Движение объединяет лидеров, представляющих различные направления. Они помогают молодым россиянам найти свое призвание, подталкивают их к тому, чтобы начать приносить пользу обществу. Среди экспертов − балерина Мариинского театра Евгения Долматова, главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, президент ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов и другие.

«Вдохновители» в первую очередь акцентируют внимание на проектах по развитию молодежи в НСО. Также они планируют устраивать мотивационные встречи со школьниками и студентами региона.

− Это даст возможность ребятам встретиться и пообщаться на равных с участниками движения − известными российскими предпринимателями, учеными, общественными и культурными деятелями, − рассказали в пресс-службе движения.

Представители движения уже взялись за работу. Так, с 15 по 20 ноября в Новосибирске пройдет молодежный проект «Маршрут вдохновения».

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский подросток Андрей Чумаков выиграл миллион рублей в конкурсе «Большая перемена». Мальчик как раз является членом молодежной команды Всероссийского движения «Вдохновители».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber