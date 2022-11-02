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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:08

Мэр Новосибирска прокомментировал ночные вертолетные обследования теплосетей

По его словам, шум стоит потерпеть
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам мэра, ночной шум из-за облетов стоит потерпеть.

По словам мэра, ночной шум из-за облетов стоит потерпеть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ночные вертолётные обследования теплосетей, на которые пожаловались жители. По его словам, они необходимы для дальнейшего улучшения тепловых магистралей, поэтому горожанам стоит потерпеть шум.

По словам градоначальника, ночные полеты – благое дело, прежде всего, для самих горожан. Благодаря им сотрудники СГК получают информацию об участках где возможны аварии. Мэр отметил, что стоимость ликвидаций аварийных ситуаций на теплосетях гораздо выше, чем цена ночных полетев вертолетов.

— Поэтому, мне кажется, можно перетерпеть эту ситуацию, зато повысить надежность теплоснабжения, — пояснил Локоть во время пресс-конференции в среду, 2 ноября.

Напомним, что тепловизионные обследования с помощью дронов и вертолета Ми-8 стартовали в середине октября. О них заранее предупредили в СГК, пояснив, что необходимо обследовать 205 километров теплосетей.

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