Новосибирцы хранят память о боевых и трудовых подвигах своих земляков

В Новосибирске 3 ноября откроется стела «Город — трудовой доблести». Фото: Александр КАРПОВ

В Новосибирске 3 ноября откроется стела «Город — трудовой доблести». Монумент высотой в 34 метра (вместе с холмом) станет самым высоким в России.

— Новосибирский авиационный завод имени Чкалова за время войны построил почти 16 тысяч самолетов, завод «Электроагрегат» обеспечивал Красную армию и флот крупными прожекторами, завод «Электросигнал» за годы войны выпустил 168 тысяч радиотехнических аппаратов, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В Новосибирске по сей день работают 13 предприятий со времён Великой Отечественной войны. В церемонии открытия стелы примут участие трудовые коллективы и ветераны этих заводов — преемники традиций, хранители памяти о подвиге своих земляков.

Выглядит стела как четырехгранный штык, украшенный рисунками в советском стиле и оснащенный подсветкой. По окружности стелы установлен светодиодный экран площадью почти 80 квадратных метров. Там будут транслировать видеоматериалы, посвященные трудовой доблести города.

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