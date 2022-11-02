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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:05

Новосибирцы хранят память о боевых и трудовых подвигах своих земляков

Трудовые коллективы и ветераны предприятий, эвакуированных в Сибирь в годы войны примут участие в открытии стелы «Город трудовой доблести»
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске 3 ноября откроется стела «Город — трудовой доблести».

В Новосибирске 3 ноября откроется стела «Город — трудовой доблести».

Фото: Александр КАРПОВ

В Новосибирске 3 ноября откроется стела «Город — трудовой доблести». Монумент высотой в 34 метра (вместе с холмом) станет самым высоким в России.

— Новосибирский авиационный завод имени Чкалова за время войны построил почти 16 тысяч самолетов, завод «Электроагрегат» обеспечивал Красную армию и флот крупными прожекторами, завод «Электросигнал» за годы войны выпустил 168 тысяч радиотехнических аппаратов, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В Новосибирске по сей день работают 13 предприятий со времён Великой Отечественной войны. В церемонии открытия стелы примут участие трудовые коллективы и ветераны этих заводов — преемники традиций, хранители памяти о подвиге своих земляков.

Выглядит стела как четырехгранный штык, украшенный рисунками в советском стиле и оснащенный подсветкой. По окружности стелы установлен светодиодный экран площадью почти 80 квадратных метров. Там будут транслировать видеоматериалы, посвященные трудовой доблести города.

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