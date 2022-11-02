Принял за косулю: в Новосибирской области 46-летний охотник случайно застрелил своего знакомого

Трагедия произошла в вечернее время 29 октября. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении охотника, который случайно застрелил знакомого. Мужчина принял напарника за косулю, рассказали в СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в вечернее время 29 октября 2022 года. Сибиряки охотились недалеко от села Китерня в Искитимском районе. Внезапно 46-летний мужчина заметил промелькнувшую тень – как раз в той стороне, где должно было появиться дикое животное. Не раздумывая, новосибирец произвел выстрел. По роковому стечению обстоятельств это оказался его 40-летний знакомый.

− В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, − отметили в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Похожий случай произошел в пяти километрах от города Болотное в сентябре 2022 года.

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