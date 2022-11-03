В Новосибирске обмен мопедами помог раскрыть кражу айфона

Новосибирцы обменялись мопедами.
Фото: Рамиль Галиев
Новосибирец украл телефон и заложил его за ремонт мопеда. Гаджет он выхватил из рук девушки на трамвайной остановке. Помочь раскрыть преступление помог мопед.
- На сайте объявлений злоумышленник нашел девушку, которая продавала мопед и обменялся с ней своим. Она попросила его отремонтировать скутер, который он ей передал. Парень забрал его, а в залог оставил украденный телефон, - говорится в приговоре Дзержинского районного суда.
Мужчина попросил не включать телефон. Но, когда мопед девушке не вернули, она вставила в него симку. Активировав трубку, она увидела в соцсетях, что новосибирец в розыске. Девушка обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по за грабеж.
Злоумышленнику дали 2 года условно.
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