В Новосибирске пристава, незаконно списавшую 3,6 миллиона со счета строительной фирмы, отправили на обязательные работы

Сроки давности прошли и женщина избежала наказания Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд поставил точку в деле судебного пристава, незаконно списавшей с банковского счета сибиряка 3,6 миллиона рублей. Подробности этой истории рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, 16 апреля 2020 года нарушитель предоставил подложный исполнительный лист в районный отдел судебных приставов. На следующий день пристав возбудила исполнительное производство в отношении одной из строительных фирм, не проверив подлинность документа.

Как поясняют в прокуратуре, пристав установила должнику 5-дневный срок для добровольной выплаты долга, который наступает с момента получения копии постановления. Но пристав не направила копию о возбуждении исполнительного производства должнику. Однако потребовала взыскать с банковского счета фирмы более 3,6 млн рублей. И указала, что якобы должник не исполнил требований и уведомлен о взыскании. Однако копию этого постановления потерпевшей компании никто не направлял.

- Представители компании обратились с жалобой на действия пристава, в ходе служебной проверки были выявлены нарушения, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ, однако за истечением сроков давности освободил от назначенного наказания. Мера пресечения в отношении подсудимой не избиралась, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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