Треть новосибирцев готовы купить битый автомобиль

В целях экономии новосибирцы готовы покупать авто, которое не единожды побывало в ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Треть автолюбителей Новосибирска — 16% — готовы покупать даже битые машины в целях экономии. Причем, потенциальных покупателей не смутит, если автомобиль попадал в ДТП не единожды. Об этом говорит совместное исследование Группы Ренессанс Страхование и сервис Автокод.

— Восемь из десяти автолюбителей, а это 86%, уверены, что в настоящий момент цены на новые автомобили завышены. А 36% предпочтут купить поддержанное авто из салона, нежели потратиться на новенькую машину, — пояснили КП-Новосибирск аналитики.

По данным исследования, выбирать подержанный автомобиль люди предпочитают самостоятельно — 22% опрошенных ищут подходящий вариант через сайты объявлений или знакомых, обратиться за помощью к специалисту по подбору машины готовы только 15% автолюбителей.

— Наибольшей популярностью среди новосибирцев пользуются б/у автомобили из Кореи, Германии и Китая, — добавили аналитики.

Напомним, что в погоне за экономией сибиряк приобрел подержанное авто в салоне с, как ему сказали консультанты, незначительным дефектом. На месте как следует машину осмотреть не удалось, но мужчина все же решил ее купить. На следующий день выяснилось, что незначительным дефектом было отсутствие днища.

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