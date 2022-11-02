Новосибирцев напугал мужчина без штанов, стоящий под окнами школы

Незнакомец без штанов стоял около дерева. Фото: Моя Первомайка
В Первомайском районе Новосибирска заметили мужчину, который стоял без штанов под окнами школы. Очевидцы предполагают, что сибиряк был под действием запрещенных веществ.
О странном персонаже рассказала подписчица группы «Моя Первомайка». Местная жительница встретила незнакомца 1 ноября примерно в 18:00. Стоя рядом с деревом, он полностью стянул с себя брюки.
− Поведение мужчины имело признаки злоупотребления веществами, изменяющими сознание, − отметили в публикации.
Сибирячка посоветовала родителям встречать своих детей после школы. Ведь что творится в голове у мужчины – остается только гадать.
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