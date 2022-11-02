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НовостиДом. Семья2 ноября 2022 10:52

«Редкий кадр»: видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков, показали ветеринары

Редкое видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков, показали новосибирские ветеринары
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Редкое видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков показали ветеринары

Редкое видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков показали ветеринары

Уникальным видео поделились специалисты ветеринарной клиники «Ноев Ковчег» в Новосибирске. Они показали, как у рыбки родились мальки.

– Редкий кадр – роды у рыбки! Этот вид называется гуппи, они живородящие, – рассказали КП-Новосибирск в ветеринарной клинике, – У Гуппи родились около 30 мальков.

По словам ветеринаров, малыши в специальном уходе не нуждаются. Они – самостоятельные рыбёшки. Правда, маму от них отсадили. Потому что она едва не слопала своё потомство.

– Она открыла охоту на собственных деток, – добавили в ветеринарной клинике.

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