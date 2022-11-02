«Редкий кадр»: видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков, показали ветеринары

Редкое видео, как рыбка гуппи родила 30 мальков показали ветеринары

Уникальным видео поделились специалисты ветеринарной клиники «Ноев Ковчег» в Новосибирске. Они показали, как у рыбки родились мальки.

– Редкий кадр – роды у рыбки! Этот вид называется гуппи, они живородящие, – рассказали КП-Новосибирск в ветеринарной клинике, – У Гуппи родились около 30 мальков.

По словам ветеринаров, малыши в специальном уходе не нуждаются. Они – самостоятельные рыбёшки. Правда, маму от них отсадили. Потому что она едва не слопала своё потомство.

– Она открыла охоту на собственных деток, – добавили в ветеринарной клинике.

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