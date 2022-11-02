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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:56

В Новосибирской области продолжит действовать запрет на продажу алкоголя вблизи военкоматов

Продлится он пока не выйдет иной указ
Надежда КАСЬЯНОВА
Запрет на продажу алкоголя будет действовать пока не появится иной указ.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать пока не появится иной указ.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области продолжает действовать запрет на продажу алкоголя вблизи военкоматов и НВВКУ. Ввели его в конце сентября, продлится он должен был до конца периода частичной мобилизации. Объявление о ее завершении было, а запрет не сняли.

— Постановление 181 продолжает действовать до момента указа или иного документа, объявляющего о завершении частичной мобилизации. В случае принятия дополнительных решений в него будут внесены необходимые изменения, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Минпромторга.

Напомним, что 3 октября губернатор Андрей Травников объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации. 19 октября он заявил, что уже к концу месяца задание по частичной мобилизации — набрать 300 тысяч человек — будет выполнено. 28 октября глава Миноборы РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Однако соответствующий указ так и не был подписал.

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