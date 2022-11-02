В Новосибирской области продолжит действовать запрет на продажу алкоголя вблизи военкоматов

Запрет на продажу алкоголя будет действовать пока не появится иной указ. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области продолжает действовать запрет на продажу алкоголя вблизи военкоматов и НВВКУ. Ввели его в конце сентября, продлится он должен был до конца периода частичной мобилизации. Объявление о ее завершении было, а запрет не сняли.

— Постановление 181 продолжает действовать до момента указа или иного документа, объявляющего о завершении частичной мобилизации. В случае принятия дополнительных решений в него будут внесены необходимые изменения, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Минпромторга.

Напомним, что 3 октября губернатор Андрей Травников объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации. 19 октября он заявил, что уже к концу месяца задание по частичной мобилизации — набрать 300 тысяч человек — будет выполнено. 28 октября глава Миноборы РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Однако соответствующий указ так и не был подписал.

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