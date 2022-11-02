Школьникам Новосибирской области предлагают углубиться в изучение ПДД в рамках нацпроекта

Школьникам НСО предложили поучаствовать в онлайн-олимпиаде по безопасности дорожного движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьникам Новосибирской области предложили поучаствовать в онлайн-олимпиаде по безопасности дорожного движения. Она организована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в региональном правительстве.

Проверить свои знания ПДД учеников приглашает Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО. Олимпиада проходит во время школьных каникул.

Старт состязанию был дан во всех регионах России. Выполнять задания предстоит на образовательной платформе Учи.ру. Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на платформе и через личный кабинет открыть страницу самой олимпиады. Разрешено отвечать на вопросы из дома.

− Ставшее уже ежегодным теоретическое и творческое состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов, − подчеркнул глава Минтранса НСО Анатолий Костылевский.

По словам министра, организаторы олимпиады стараются сделать так, чтобы с каждым годом задания были все более интересными. В этом году распределение по возрастным группам стало более четким. Задания предназначены для детей с 1 по 4, с 5 по 6 и с 7 по 9 классы.

Кроме того, появилось еще одно «нововведение». Перед тем, как начать решать олимпиаду, школьники должны выполнить четыре обязательных задания для тренировки.

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