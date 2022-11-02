«Плакала от боли, не могла выбраться»: в Новосибирске кошка в муках умерла в мусорном баке

В Новосибирске из-за безразличия прохожих кошка в муках умерла в мусорном баке. Фото: Телеграм-канал "Дари добро Нск".

В Новосибирске в мусорном баке нашли мёртвую окровавленную кошку. Она могла бы выжить, уверены зоозащитники. Кошку, по их мнению, сгубило людское равнодушие.

– Она стала жертвой человеческой жестокости. Трижды. Первый раз, когда выпала с окна. А может ее выбросили. Второй – когда ее травмированную нашли и выкинули в мусорку. Она плакала от боли и не могла выбраться из бака. Прохожие ее достали, положили рядом с мусоркой, но не отвезли в больницу. Третий раз ее предали, когда снова швырнули еле живую в бак. Там она и умерла, не дождавшись помощи, – рассказала зоозащитница в Телеграм-канале «Дари добро Новосибирск».

Волонтер не могла приехать сразу, так как живет не в Новосибирске. Она просила неравнодушных горожан подобрать животное и привезти в клинику. Но все прошли мимо. Когда зоозащитница приехала на место, нашла кошку бездыханной. Тельце лежало в мусорном баке.

– Если бы кошке своевременно была бы оказана помощь, она бы возможно выжила. Но в этой истории нет ни капли человечности! Поэтому бедное животное не выдержало такого ужаса и боли, – добавила волонтер.

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