В Новосибирске следователи проводят проверку после сообщений о краже рельс в Пашино

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: АСТ-54
В Новосибирске организована доследственная проверка после сообщений о том, что в районе Пашино неизвестные воруют рельсы и шпалы с железной дороги. Об этом рассказали в Восточном МСУТ СК РФ.
Накануне в группе «АСТ-54» новосибирец Андрей Купранов обратил внимание на проблему. Речь идет о заброшенной железнодорожной ветке.
− В районе ПМК по адресу Селенгинская, 15 продолжают разбирать железную дорогу. Раскручивают, режут, выдергивают и увозят рельсы, − сообщил мужчина.
Новосибирец решил записать обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ведь, по словам Андрея, случаи хищения фиксировались неоднократно, но проблему никто не решает.
− Новосибирским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия признаков состава преступления по статье 158 УК РФ (кража), − отметили на сайте следственного управления.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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