В октябре новосибирские гэбээровцы пресекли больше полутысячи правонарушений

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Наибольшее количество сигналов - 1517 - на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ поступило от охранных сигнализаций, 575 - от тревожных кнопок, 159 - от автоматических пожарных сигнализаций, 29 - по телефону.

В ходе отработки сигналов сотрудниками АБ ГВАРДИЯ было выявлено и пресечено 511 правонарушений. В основном это были покушения на кражи, нарушения общественного порядка, появление нетрезвых граждан в общественных местах. За совершение этих проступков «гвардейцами» в октябре было задержано 311 человек, 53 из которых являлись несовершеннолетними.

При передаче задержанных нарушителей и выполнении задач по охране общественного порядка охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали с сотрудниками правоохранительных органов 112 раз за месяц.