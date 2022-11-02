В Новосибирской области сельхозкооператив нанес ущерб почве на 900 тысяч рублей

Предприятие на протяжении длительного времени сливало отходы на с/х участок. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области с/х кооператив «Титал» загрязнил почву отходами. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что предприятие на протяжении длительного времени сливало отходы на участок земли. Из-за этого пострадал плодородный слой на площади более семи соток.

Своими действиями «Титал» нанес ущерб земле в размере 900 тысяч рублей. Природоохранный прокурор потребовал от руководителя кооператива устранить все нарушения, однако директор не стал этого делать.

Тогда прокурор направил иск в суд. Суд первой и апелляционной инстанции удовлетворил требования сотрудника ведомства.

Предприятие обязали восстановить почву и в полном объеме возместить ущерб. Необходимую сумму кооператив уже выплатил.

− Сейчас кооператив занимается рекультивацией почвы, − рассказали в прокуратуре НСО.

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