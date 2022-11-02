Новосибирцы стали чаще ездить в Белокуриху и Яровое: исследование Tele2

Аквапарк «Лава» в Яровом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше половины путешественников выбрали минувшим летом озера Ярового и Завьялово, 13% туристов предпочли санатории Белокурихи и всего 2% посетили шукшинские места.

Знаменитые лечебные курорты и другие достопримечательности региона в этом году привлекли на 21% больше гостей из Новосибирской области, чем в 2021-м. Благодаря хорошему покрытию в туристических местах оператор определил самые посещаемые локации. На первом месте по популярности – озеро Большое Яровое. 41% всех новосибирцев, отдыхавших в Алтайском крае в мае-августе этого года, выбрали его. На втором месте – лечебные озера под Завьялово. Здесь побывали 14% гостей, приехавших из Новосибирской области. Третью строчку рейтинга занимает Белокуриха, где отдохнули 13% новосибирских туристов.

Вместе Яровое, Завьялово и Белокуриха приняли две трети новосибирских клиентов, выбравших отдых в Алтайском крае. За год турпоток из Новосибирска в Яровое вырос на 20%, в Завьялово – на 21%, в Белокуриху – на 23%.

Кроме того, выросла популярность села Сростки, родины Василия Шукшина. Сюда приезжают ради музея и горы Пикет, где установлен памятник знаменитому актеру, режиссеру и писателю. В этом году Сростки посетили на 14% больше новосибирцев, чем годом ранее. При этом шукшинские места не могут соперничать по популярности с лечебными курортами, так как новосибирцы, побывавшие в Сростках, составляют всего 2% от общего числа путешественников из Новосибирской области.

Еще одна точка притяжения туристов – игорная зона «Сибирская монета». В этом году развлекательный комплекс принял на 58% больше новосибирцев, чем годом ранее. Несмотря на значительный прирост посетителей, это направление выбрал всего 1% новосибирских клиентов Tele2, отдыхавших в Алтайском крае.