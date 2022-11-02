В Новосибирске завершили поиски пенсионера с повязкой на глазу, пропавшего из больницы. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске живым нашли 72-летнего Анатолия Федоровича Пешкова. Он пропал накануне из больницы, где ему сделали операцию. Он не дождался родных, которые должны были его забрать, и ушел в неизвестном направлении.

– Нашего пропавшего, идущего вдоль дороги, заметил человек, который ранее видел на него ориентировку. Остановился, спросил, действительно ли он – Анатолий Федорович. Получив утвердительный ответ, посадил мужчину в машину и отвез в ближайший отдел полиции. Пенсионер покинул черту города, двигался к месту своего проживания. Видимо, какую-то часть дороги его кто-то подвез. Потом он вдоль трассы шел пешком. Тот, кто нашел пенсионера, честно сказал, что не обратил бы внимания на человека, если бы ранее не заметил ориентировку в Сети, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, что денег с собой у пенсионера не было, только медицинские документы. Его родственники также уточняли, что у дедушки проблемы с памятью.

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