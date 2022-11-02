В Новосибирске объявили режим черного неба

Режим черного неба объявили в Новосибирске 2 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим черного неба объявили в Новосибирске в среду, 2 ноября. Он вводится с 17:00, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Предупреждение действует до 10:00 3 ноября.

− Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, − отметили в Минприроды.

На этот период лучше минимизировать свое нахождение на улице.

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