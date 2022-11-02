В Новосибирске на Родниках начали строить трехэтажный детский сад

В микрорайоне Родники начали строить новый детский сад. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

В микрорайоне Родники в Новосибирске начали строить новый детский сад. Он будет располагаться на улице Гребенщикова.

Дошкольное учреждение сможет принять 320 детей, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Всего там будет 17 групп, пять из которых – ясельные.

− Новый детсад поможет снизить дефицит мест для малышей, − отметил градоначальник.

В феврале должны возвести стены ДОУ. В марте строители собираются сделать крышу и провести отопление. А в начале лета рабочие приступят к отделке.

Строительные работы проводятся в рамках нацпроекта «Демография».

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