В Новосибирской области 30 мужчин вернулись домой после завершения частичной мобилизации

Добровольцы из Барабинска вернулись домой после мобилизации.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области 30 мужчин отправили домой после мобилизации. Все они – добровольцы из города Барабинска. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.
Сибиряки получили повестки и 28 октября поехали в Новосибирск для прохождения обучения перед отправкой на СВО. В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России.
− Мы приехали в военное училище. В итоге нас вернули назад, − рассказал один из барабинцев.
Мужчины решили не сдаваться и обратились в военкомат. Новосибирцы подчеркнули, что хотят отправиться на фронт добровольцами. Но им предложили записаться на службу по контракту.
Однако такой вариант барабинцев не устроил. Суть в том, что они хотели принять участие в спецоперации в статусе добровольцев.
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