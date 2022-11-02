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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:50

В Новосибирской области 30 мужчин вернулись домой после завершения частичной мобилизации

Сибиряки хотели отправиться на фронт добровольцами
Анастасия ХРОМЫХ
Добровольцы из Барабинска вернулись домой после мобилизации.

Добровольцы из Барабинска вернулись домой после мобилизации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области 30 мужчин отправили домой после мобилизации. Все они – добровольцы из города Барабинска. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

Сибиряки получили повестки и 28 октября поехали в Новосибирск для прохождения обучения перед отправкой на СВО. В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России.

− Мы приехали в военное училище. В итоге нас вернули назад, − рассказал один из барабинцев.

Мужчины решили не сдаваться и обратились в военкомат. Новосибирцы подчеркнули, что хотят отправиться на фронт добровольцами. Но им предложили записаться на службу по контракту.

Однако такой вариант барабинцев не устроил. Суть в том, что они хотели принять участие в спецоперации в статусе добровольцев.

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