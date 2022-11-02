Число поддельных купюр номиналом 1000 рублей выросло в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области выросло количество фальшивых купюр номиналом 1000 рублей. Всего за 3-й квартал 2022 в регионе выявили 56 подделок. Область стала единственным регионом в Сибири, где число фальшивых купюр увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как раз прирост поддельных тысячерублевых купюр повлиял на этот рост.

– Половину от всех выявленных фальшивок в Новосибирской области составили банкноты номиналом 5000 рублей. За три месяца их обнаружили 29 штук. Проверку на подлинность также не прошли 20 банкнот номиналом 1000 рублей, пять банкнот по 2000 рублей и по одной банкноте 200 и 500 рублей, – говорится в сообщении Сибирского ГУ ЦБ РФ.

Как рассказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина, фальшивых тысячерублевых купюр в Новосибирской области выявили в 10 раз больше, чем за этот же период прошлого года. Она отметила, что большинство фальшивок сделаны некачественно, поэтому не надо быть и специалистом, чтобы распознать их. По словам замначальника, наличные деньги всегда нужно проверять на подлинность.

– Если засомневались — отнесите банкноту на экспертизу в банк, а если уверены, что в руках фальшивка — в правоохранительные органы, —добавила Лариса Галкина.

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