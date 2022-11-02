Уголовное дело в отношении водителя такси, по вине которого погибла 16-летняя девочка в Новосибирске, дошло до суда

До суда дошло уголовное дело в отношении таксиста, по вине которого погибла 16-летняя девочка. Фото: АСТ-54

До суда дошло уголовное дело в отношении таксиста, по вине которого погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, страшное ДТП произошло в ночь на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске. В машине такси ехали трое подростков. За рулем сидел 22-летний парень. Как оказалось позже, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Водитель не соблюдал скоростной режим и всячески нарушал ПДД. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил автомобиль «Ниссан», движущийся по главной дороге, из-за чего произошло столкновение. От полученных травм 16-летняя девочка скончалась на месте. Еще один пассажир, 17-летний подросток, получил тяжкий вред здоровью.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Прокуратура Центрального района уже утвердила обвинительное заключение.

Водитель признал свою вину. Уголовное дело направили в Центральный районный суд.

− Расследованием дела занимался Железнодорожный межрайонный следственный отдел Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области, − уточнили в Следкоме.

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