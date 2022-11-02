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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:19

В Новосибирске продают легендарный Porshe 356 из любимого фильма Тарантино за 16,5 млн рублей

Эта машина была первым автомобилем бренда
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Автомобиль проехал всего 2,1 тысячу км за 58 лет. Фото: porsche-novosibirsk.ru

Автомобиль проехал всего 2,1 тысячу км за 58 лет. Фото: porsche-novosibirsk.ru

В Новосибирске продают редкий ретро-автомобиль Porshe 356 C, выпущенный в 1964 году. Объявление о продаже авто появилось на портале Drom.ru.

- Porsche 356 был первым автомобилем бренда Porsche. Его версия в кузове купе (С) завершило целую эпоху. Всего с 1963 по 1965 годы было продано 16678 таких машин, они участвовали в соревнованиях и ралли, среди которых 24 часа Ле-Мана, Targa Florio. Экземпляр в Новосибирске был выпущен в 1964 году, имеет пробег всего 2 132 километра и находится в идеальном состоянии, – рассказали КП-Новосибирск в офисе официального дилера «Премиум парк».

Редкий ретро-автомобиль украшал дилерский центр. Фото: porsche-novosibirsk.ru

Редкий ретро-автомобиль украшал дилерский центр. Фото: porsche-novosibirsk.ru

Автомобиль попал в Новосибирск из частной коллекции, был отреставрирован и несколько лет украшал автоцентр. Три дня назад владелец разместил объявление о продаже и выставил цену в 16,5 млн рублей.

По данным сайта кинокритиков IMDB, автомобиль Porsche 356 С стал популярен благодаря ретро-боевику Faster,Pussycat! Kill! Kill!, который служил источником вдохновения для режиссера Квентина Тарантино. Также на данной модели авто ездила икона поколения хиппи - Дженис Джоплин.

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