В Новосибирске продают легендарный Porshe 356 из любимого фильма Тарантино за 16,5 млн рублей

Автомобиль проехал всего 2,1 тысячу км за 58 лет. Фото: porsche-novosibirsk.ru

В Новосибирске продают редкий ретро-автомобиль Porshe 356 C, выпущенный в 1964 году. Объявление о продаже авто появилось на портале Drom.ru.

- Porsche 356 был первым автомобилем бренда Porsche. Его версия в кузове купе (С) завершило целую эпоху. Всего с 1963 по 1965 годы было продано 16678 таких машин, они участвовали в соревнованиях и ралли, среди которых 24 часа Ле-Мана, Targa Florio. Экземпляр в Новосибирске был выпущен в 1964 году, имеет пробег всего 2 132 километра и находится в идеальном состоянии, – рассказали КП-Новосибирск в офисе официального дилера «Премиум парк».

Редкий ретро-автомобиль украшал дилерский центр. Фото: porsche-novosibirsk.ru

Автомобиль попал в Новосибирск из частной коллекции, был отреставрирован и несколько лет украшал автоцентр. Три дня назад владелец разместил объявление о продаже и выставил цену в 16,5 млн рублей.

По данным сайта кинокритиков IMDB, автомобиль Porsche 356 С стал популярен благодаря ретро-боевику Faster,Pussycat! Kill! Kill!, который служил источником вдохновения для режиссера Квентина Тарантино. Также на данной модели авто ездила икона поколения хиппи - Дженис Джоплин.

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