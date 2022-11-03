«Разменял тёще пенсию»: новосибирец получил 2,5 года колонии за билеты банка приколов

Пенсионерка проверила банкноты и обнаружила обман Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирске осудили 45-летнего мужчину, который обманул тёщу-пенсионерку с помощью билетов банка приколов. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Инцидент случился 12 марта 2022 года в поселке Коченево. 45-летний вдовец приехал к теще-пенсионерке, которая получила пенсию – 16 тысяч рублей. Он решил обмануть женщину и предложил разменять 5 тысяч рублей. Однако вместо настоящих денег отдал ей пять бумажек банка приколов с надписью одна тысяча рублей и убежал на электричку.

Пенсионерка спохватилась и написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Хитрого зятя задержали, но он отказался от дачи показаний.

- Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый оправдывался, что хотел отдать деньги теще, как только получит зарплату. Ранее мужчина был судим за кражу с банковской карты и получил условный срок. Ему присоединили неотбытое наказание и в совокупности назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу, жалобы адвоката о суровости наказания отклонены судом.

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