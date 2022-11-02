В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Калейдоскоп». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 2 ноября, в Новосибирске эвакуировали ТЦ «Калейдоскоп». Сотрудники и посетители собрались у здания. По их словам, в ТЦ сработала пожарная тревога.

– Пожара в здании не было, – пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В самом ТЦ «Калейдоскоп» подтвердили, что срабатывание тревоги не связано с ЧП. В здании провели учебную эвакуацию, пояснили сотрудники торгового центра.

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