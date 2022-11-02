«Оставил ребенка умирать!»: миллионер и блогер Ида Галич прошлась по депутату, сбившему мальчика под Новосибирском

Ида Галич предложила помощь семье мальчика, которого сбил депутат под Новосибирском. Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Ида Галич высказалась об инциденте с наездом депутата на 6-летнего мальчика под Новосибирском. Этой ситуации знаменитость посвятила отдельный пост в соцсетях.

Напомним, все произошло 30 октября 2022 года в городе Татарске Новосибирской области. Ребенка сбил депутат Горсовета Сергей Мамонтов. После наезда депутат не помог мальчику. Он вышел из машины, поохал над скрученным от боли малышом и уехал. В отношении водителя возбудили два административных дела. За оставление места ДТП депутата арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Что касается самого мальчика, то во вторник, 1 ноября, его вертолетом доставили в Новосибирск. Ребенка будут лечить в новосибирской областной больнице.

Ида Галич, которая часто помогает простым людям, не смогла пройти мимо этой жуткой истории.

− Этот «человек» оставил ребенка умирать! Я очень надеюсь, что он будет гореть в аду. Но сначала отсидит в камере всю свою оставшуюся жалкую жизнь, − эмоционально высказалась блогер.

Звезда обратилась к родителям пострадавшего мальчика с предложением. Ида заявила, что готова за свой счет нанять хороших юристов, которые доведут дело до конца. По словам телеведущей, у нее уже есть опыт разбирательств с сыном какого-то чиновника – тогда дело хотели попросту «замять».

− Пожалуйста, свяжитесь со мной через директора, если вам нужна моя помощь, − написала знаменитость.

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