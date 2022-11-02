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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 5:34

«Оставил ребенка умирать!»: миллионер и блогер Ида Галич прошлась по депутату, сбившему мальчика под Новосибирском

Миллионер и блогер Ида Галич поможет семье мальчика, которого сбил депутат под Новосибирском
Анастасия ХРОМЫХ
Ида Галич предложила помощь семье мальчика, которого сбил депутат под Новосибирском.

Ида Галич предложила помощь семье мальчика, которого сбил депутат под Новосибирском.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Ида Галич высказалась об инциденте с наездом депутата на 6-летнего мальчика под Новосибирском. Этой ситуации знаменитость посвятила отдельный пост в соцсетях.

Напомним, все произошло 30 октября 2022 года в городе Татарске Новосибирской области. Ребенка сбил депутат Горсовета Сергей Мамонтов. После наезда депутат не помог мальчику. Он вышел из машины, поохал над скрученным от боли малышом и уехал. В отношении водителя возбудили два административных дела. За оставление места ДТП депутата арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Что касается самого мальчика, то во вторник, 1 ноября, его вертолетом доставили в Новосибирск. Ребенка будут лечить в новосибирской областной больнице.

Ида Галич, которая часто помогает простым людям, не смогла пройти мимо этой жуткой истории.

− Этот «человек» оставил ребенка умирать! Я очень надеюсь, что он будет гореть в аду. Но сначала отсидит в камере всю свою оставшуюся жалкую жизнь, − эмоционально высказалась блогер.

Звезда обратилась к родителям пострадавшего мальчика с предложением. Ида заявила, что готова за свой счет нанять хороших юристов, которые доведут дело до конца. По словам телеведущей, у нее уже есть опыт разбирательств с сыном какого-то чиновника – тогда дело хотели попросту «замять».

− Пожалуйста, свяжитесь со мной через директора, если вам нужна моя помощь, − написала знаменитость.

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