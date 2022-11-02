Вице-спикер регионального парламента заинтересовался вырубкой в новосибирском Академгородке

Анатолий Кубанов, заместитель председателя Законодательного собрания НСО, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Письменный запрос прокурору Новосибирской области А. Е. Бучману парламентарий сделал на основе обращения председателя общественного совета Академгородка Игоря Григоренко.

В своем обращении Игорь Григоренко рассказал, что в конце октября, гуляя по берегу неподалеку от пляжа «Звезда», местные общественники обнаружили масштабную вырубку сосен. Обратившись в отдел лесных отношений мэрии Новосибирска, они получили ответ, что вырубка является санитарной, то есть из леса убирают аварийные деревья.

Комментируя ситуацию для ВК-паблика «Телега Новосибирска», Игорь Григоренко отметил, что остался не удовлетворен таким ответом главы отдела лесных отношений администрации города Новосибирска Алексея Храмова.

По его словам, вырубленные деревья, на его взгляд, вполне крепки и здоровы, что явствует из внешнего осмотра спилов и самих стволов. Кроме того, подозрительно, что на весьма ограниченном пространстве оказалось сразу несколько десятков аварийных деревьев.

Игорь Григоренко также добавил, что «пильщики работали очень грубо и в ходе вырубки умудрились сильно повредить кору и корни почти такого же количества деревьев, что и спилили, а это значит, что эти деревья постепенно будут сохнуть и погибать, пока за ними, в свою очередь, не придут «санитары» леса».

Общественники вызвали полицию и составили протокол по факту вырубки леса, но через несколько дней, 27 октября, обнаружили повторную рубку сосен и вывоз стволов с использованием тяжелой техники.

Повторное нарушение побудило Игоря Григоренко обратиться к депутату-справедливороссу, широко известному не только в политической, но и в культурной сфере Новосибирской области. Анатолий Кубанов отметил, что будет держать на контроле результаты прокурорской проверки.