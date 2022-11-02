Новосибирский депутат предложил место для следующей станции метро

В Новосибирске выбирают место для новой станции метро. Фото: Новосибирский метрополитен.

В Новосибирске депутаты предложили место для новой станции метрополитена. Тему дальнейшего строительства метро обсудили за круглым столом в Заксобрании региона. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

По плану до 2030 года по «красной» линии новосибирского метрополитена должны появиться еще несколько станций на левом берегу. Депутат Владимир Анисимов предложил место для следующей на перекрестке улиц Титова и Петропавловская вместо двух – «Площади Станиславского» и «Пермской».

– Необходимо скорректировать схему линий метрополитена, чтобы повысить инвестиционную привлекательность территории перспективной застройки левого берега, – считает депутат.

По мнению Анисимова, чем меньше станций – тем короче сроки строительства и меньше необходимых вложений. К тому же, если поставить метро на перекрестке, а не на площади, можно будет избежать транспортного коллапса.

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