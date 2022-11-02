В Новосибирске водителю скорой помощи, насмерть сбившему 7-летнюю девочку, смягчили приговор. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске смягчили приговор 52-летнему Андрею Карманову. Он осенью прошлого года, работая водителем скорой помощи, насмерть задавил ребёнка. Погубил 7-летнюю девочку. О смягчении приговора сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– 2 ноября суд апелляционной инстанции с учетом мнения участвовавшего в деле прокурора снизил Карманову наказание в виде лишения свободы на 1 месяц – до 2 лет 11 месяцев, в остальной части наказание и решение по иску оставлены без изменения, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Карманову назначили 3 года в колонии-поселении, а также на 2,5 года лишили прав. Таже с предприятия «Медтранс», где трудится Карманов, взыскали 66 тысяч за материальный вред и полтора миллиона рублей – за моральный.

Напомним, 11 октября 2021 года водитель скорой помощи Карманов выехал на тротуар, когда следовал на вызов. Двигался по нему задним ходом. Не заметил 7-летнюю девочку, которая шла по нему в музыкальную школу. В результате наезда малышка погибла на месте аварии.

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