Браконьера оштрафовали на 400 тысяч рублей за убийство лося в заказнике под Новосибирском

В Новосибирской области осудили браконьера за убийство лося. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сузунский районный суд приговорил местного охотника к исправительным работам и штрафу за убийство лося. Об этом сообщили в среду, 2 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Браконьера обвинили по уголовной статье о незаконной охоте в заказнике «Сузунский». Убийство животного расценили как крупный ущерб окружающей среде.

Прокурор Сузунского района потребовал взыскать с подсудимого 400 тысяч рублей в пользу государства. Суд удовлетворил иск, подсудимый признал вину. Браконьера приговорили к исправительным работам в течение 8 месяцев. Также 10 % от его зарплаты пойдут в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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