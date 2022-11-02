В центре Новосибирска продают двухэтажную квартиру за 52 миллиона рублей в высотке «Бэтмен»

В Новосибирске продают роскошную квартиру за 52 миллиона рублей. Фото: Агентство недвижимости "Среда".
В Новосибирске продают семикомнатную квартиру на 16 и 17 этажах здания «Бэтмен» с двумя шпилями на улице Коммунистической, 50. Объявление о продаже жилья за 52 миллиона рублей разместило агентство недвижимости «Среда».
Среди комнат – игровая детская зона, три спальни, лаконичная кухня и просторная гардеробная. Вдобавок к двухэтажной квартире идут 2 места на подземной парковке.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в закрытом поселке продают белый коттедж с подсветкой за 187 миллионов рублей.
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