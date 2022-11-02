В Новосибирске седан завис на островке безопасности после жёсткого столкновения с кроссовером. Фото: "АСТ-54".

Утром среды, 2 ноября, в Новосибирске на перекрёстке улиц Ипподромской и военной столкнулись две машины. Участниками ДТП стали Renault Duster и седан Volkswagen Polo

– Седан в результате жёсткого удара отлетел на островок безопасности и завис на нём, – написали в группе «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что у двух машин сильно разбило передние части. Информации о пострадавших не поступало.

В ГИБДД по Новосибирску аварию еще не прокомментировали.

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