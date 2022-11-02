В Новосибирске в запертой квартире нашли при смерти 53-летнего мужчину.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Октябрьском районе Новосибирска 53-летний мужчина не отвечал на звонки родственников и не открывал им дверь. Встревоженные близкие вызвали спасателей.
– Специалисты обеспечили доступ в квартиру на 2-й Обской улице. В ней нашли мужчину 1969 года рождения в тяжелом состоянии. Его транспортировали с 4-го этажа до машины скорой помощи, – сообщили в службе спасения МАСС.
Мужчину экстренно госпитализировали в ГКБ СМП №2. За его жизнь борются врачи.
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