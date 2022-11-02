В Калининском районе Новосибирска во время пожара на складе рухнула крыша

В Новосибирске загорелся склад. Фото: АСТ-54.

В ночь на среду, 2 ноября, в Новосибирске загорелось двухэтажное здание на Богдана Хмельницкого, 144/2. Внутри находилась компания по приему макулатуры и склад с газовыми баллонами. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области, потушили пожар к 3 часам ночи.

Огонь распространился на площади около 1200 квадратных метров. Обрушилась кровля. Всего на вызов реагировали 48 пожарных и 14 единиц техники.

Причину возгорания установят эксперты.

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