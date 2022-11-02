Прокуратура и правительство Новосибирской области вместе решат проблемы жителей

В Новосибирской области проблемы жителей будет решать прокуратура совместно с правительством. Фото: Прокуратура НСО.

В Новосибирской области прокурор и губернатор подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Александр Бучман и Андрей Травников вместе будут рассматривать самые важные обращения новосибирцев.

– На особый контроль будут браться обращения граждан, имеющие повышенный общественный резонанс, разрешение которых требует оперативных совместных и согласованных действий прокуратуры и правительства области, – сообщили в пресс-службе.

Глава региона и прокурор области будут заниматься восстановлением прав граждан, защитой интересов общества и государства. При совместной работе проблемы удастся решить оперативнее. Также возможно привлечение средств из бюджета региона.

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