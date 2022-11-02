Гигантская пробка сковала улицу Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 2 ноября 2022 года: сложно проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев. Там гигантский затор из-за ДТП. Затруднено движение также по улицам Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Блюхера и Новогодней. Огромный затор на Октябрьском мосту.

На правобережье пробки на улицах Добролюбова, Кирова, Большевистской, Никитина Восход.

Уровень пробок на утро 2 ноября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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