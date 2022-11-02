Новосибирское метро может перейти под контроль региональных властей

Мэрия Новосибирска может передать полномочия по строительству метро правительству региона. Фото: Новосибирский метрополитен.

Мэрия Новосибирска до 1 января 2023 года рассмотрит идею передачи правительству Новосибирской области задач по проектированию и строительству метро. Об этом сообщает InfoPro.54 со ссылкой на проект постановления регионального парламента.

– Рассмотреть вопрос о передаче правительству области полномочий по строительству метрополитена в Новосибирске в связи с необходимостью получения положительного заключения на документацию для строительства метро, – указано в документе.

Областное правительство рассчитывает на софинансирование от государства. Однако в бюджете мэрии останутся предусмотрены деньги на проектирование метро.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в декабре в метро поднимут цены за проезд.

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