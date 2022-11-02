В Новосибирске в начале 2023 года найдут подрядчиков на строительство микрорайона «Клюквенный»

В Новосибирске в следующем году найдут первых подрядчиков на строительство нового крупного микрорайона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аукционы на застройку нового микрорайона «Клюквенный» пройдут в начале 2023 года. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс» сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, поселок Клюквенный расположен в Калининском районе Новосибирска, недалеко от «Снегирей» и Пашино. Там планируют построить миллион квадратных метров жилья в три этапа. Последние дома введут в эксплуатацию примерно через 10 лет.

Помимо жилых домов, в микрорайоне предполагается строительство школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

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