Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 0:40

В Новосибирске в начале 2023 года найдут подрядчиков на строительство микрорайона «Клюквенный»

Частные инвесторы купят участки и построят на них дома
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске в следующем году найдут первых подрядчиков на строительство нового крупного микрорайона.

В Новосибирске в следующем году найдут первых подрядчиков на строительство нового крупного микрорайона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аукционы на застройку нового микрорайона «Клюквенный» пройдут в начале 2023 года. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс» сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, поселок Клюквенный расположен в Калининском районе Новосибирска, недалеко от «Снегирей» и Пашино. Там планируют построить миллион квадратных метров жилья в три этапа. Последние дома введут в эксплуатацию примерно через 10 лет.

Помимо жилых домов, в микрорайоне предполагается строительство школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber