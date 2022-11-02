Диетолог рассказала, когда оливковое масло бывает вредным для здоровья

Если употреблять масло в меру, оно будет приносить пользу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оливковое масло многие люди относят к разряду полезных продуктов, и не стесняются активно вводить в свой рацион. Оно действительно неплохо дополняет разные блюда, однако и с употреблением этого продукта стоит быть осторожным. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, к чему может привести неосторожность с использованием в готовке оливкового масла.

— Норма — две столовые ложки в день оливкового масла. И, конечно, на нем не жарить, на нем не нужно готовить, так как когда масло окисляется, то оно становится вредным. Его добавляют непосредственно перед употреблением, а не так, что мы использовали его в салате и оставили его до завтра. Так делать нельзя, — рассказала Анжелика Дюваль изданию NEWS.ru.

Диетолог отметила, что чрезмерное употребление оливкового масла может привести к снижению артериального давления, перегрузке печени и поджелудочной железы. А вот если употреблять его в меру, то это поможет предотвратить образование песка и камней в желчном пузыре, а также стимулирует работу кишечника.

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