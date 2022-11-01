Вот это глазки! В Новосибирском зоопарке у антилоп дикдиков родились два детеныша

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. У крошечных антилоп дикдиков появились сразу два детеныша.

Малыши с огромными глазками в обрамлении красивых ресничек уже успели попасть в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой. Судя по кадрам ролика, детеныши прекрасно ладят друг с другом и почти все время находятся вместе. К активности своих сородичей, с которыми они делят вольер, маленькие антилопы пока только привыкают, поэтому их еще пока немного сторонятся.

В Новосибирском зоопарке антилопы дикдики живут с лета 2019 года. Первые детеныши у них появились на свет в сентябре того же года.

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