В Новосибирской области поиски мужчины в футболке и сланцах завершились трагедией

В Новосибирской области трагедией завершились поиски 62-летнего Владимира Келлера. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области трагедией завершились поиски 62-летнего Владимира Келлера. Об этом сообщили волонтеры.

— Мужчина был найден погибшим. Отряд приносит соболезнования родным и близким, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, мужчина пропал 1 ноября. Он был на работе, когда в какой-то момент без верхней одежды, телефона и документов вышел на улицу, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

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