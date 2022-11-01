В Новосибирске появится лаборатория, где будут работать с африканской свиной чумой

В здании разместят разместят лабораторный корпус с соответствующим уровнем биологической защиты. Фото: регинспекция госстройнадзора НСО

В Дзержинском районе Новосибирска на улице появится лаборатория, где будут изучать африканскую чуму свиней и другие опасные болезни. Она будет располагаться в здании ФГБУ «Новосибирская МВЛ» на улице Репина, 2а. В процессе его реконструкции там разместят лабораторный корпус с соответствующим уровнем биологической защиты.

— В лабораторном корпусе планируют осуществлять проведение санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды; санитарно-бактериологического контроля сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов (в том числе почвы, сточные воды, смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды, лечебно-профилактические препараты, корма и кормовые добавки и др), — пояснили в региональной инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Еще в лаборатории будут проверять на токсичность корма и помогать ветлабораториям региона по вопросам диагностики болезни сельхоз и непродуктивных животных, а также в санитарно-зоогигиеническим исследованиям, биологической безопасности и правилам отбора проб и доставки материала.

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