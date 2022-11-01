В Подмосковье врачи удалили у годовалого ребенка двухкилограммовую опухоль почки

Опухоль удалили вместе с почкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Балашихинские врачи удалили у годовалого ребенка гигантскую опухоль почки, которая составила 25% массы тела малыша. Об этом NEWS.ru рассказали в Минздраве Подмосковья.

— Во время операции была обнаружена опухоль почки гигантских размеров — 20×16×14 см. Ее вес составлял более двух килограммов. Новообразование занимало пространство от печени до малого таза и практически полностью разрушило почку. Мы удалили его вместе с остатками органа, — рассказал детский хирург онкологического диспансера Владимир Стрыков.

В Минздраве добавили, что до таких огромных размеров опухоль разрослась за несколько недель. Предположительно, малыш получил травму, когда учился ходить, и это спровоцировало рост нефробластомы.

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