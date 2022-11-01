В Новосибирске из больницы пропал 72-летний пенсионер с повязкой на глазу

В Ленинском районе Новосибирска пропал 72-летний Анатолий Федорович Пешков. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Ленинском районе Новосибирска пропал 72-летний Анатолий Федорович Пешков. Мужчина проживает в области, а в город приехал, чтобы сделать операцию. Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, он должен был дождаться родных в больнице, однако, когда они приехали туда, мужчины уже не было. По камерам наблюдения видно, что пенсионер вышел за территорию медучреждения.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в белую куртку, голубые джинсы, черные ботинки и коричневую кепку. На правом глазу повязка.

С собой у мужчины нет телефона и денег, только медицинские документы. По словам родных, в последнее время у него были проблемы с памятью и нет гарантий, что он сможет самостоятельно вернуться домой.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас находится Анатолий Федорович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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