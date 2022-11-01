В Новосибирске две машины столкнулись у жилого дома

Один из водителей отказался проходить медосвидетельствование. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске вечером во вторник, 1 ноября, на улице Динамовцев, 1 случилось ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись две машины.

— Сама авария случилась еще часа в четыре вечера, но ГИБДД тут стояли чуть ли не до девяти. Столкнулись две машины, и один из водителей был не то пьяный, не то еще чего хуже, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В городской госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что в ДТП никто не пострадал.

— ДТП оформили с материальным ущербом. На одного из водителей составили административный протокол по части 1 статьи 12. 26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — пояснили в ГИБДД.

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