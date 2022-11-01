На новосибирском кладбище установили стену для захоронения урн с прахом

На Заельцовском кладбище появился новый колумбарий. Фото: телеграм-канал мэрии Новосибирска

На Заельцовском кладбище в Новосибирске появился новый колумбарий. О завершении его строительства стало известно во вторник, 1 ноября. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии.

— Открытый колумбарий Заельцовского кладбища находится у юго-западного периметра территории. Колумбарные стены сложены из красного кирпича, ячейки расположены в 5 рядов по высоте, — сообщили в Новосибирской городской ритуальной службе.

Цены на размещение урны в колумбарии варьируются от 6 до 20 тысяч рублей. Самые дешёвые нижние и верхние ряды, а самые дорогие — верхние. Ячейка для урны выкупается навсегда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер